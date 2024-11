Ilgiorno.it - Caccia al lavoro per i neodiplomati. Il posto fisso resta un miraggio

Quali sono gli istituti con indirizzo tecnico-tecnologico che meglio preparano al mondo deli ragazzi appena diplomati? Se guardiamo alla classifica stilata da Eduscopio, lo studio realizzato annualmente dalla Fondazione Agnelli, l’Isis Bernocchi di Legnano con i suoi indirizzi dedicati all’istruzione tecnica se la cava più che bene. Tra i 28 istituti di questo tipo, presenti nel raggio di 30 chilometri da Legnano, si piazza al secondocon un indice di occupazione dei diplomati che sfiora il 66%. La scuola di via Diaz, su un numero medio di diplomati per anno pari a 106 alunni, ha infatti un indice di occupazione pari a 65,64: l’indice racconta della percentuale degli occupati, cioé coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma, tra coloro che non si sono immatricolati all’università.