Gaeta.it - Attività intensiva di formazione per le squadre di soccorso urbano in Lombardia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La settimana scorsa, 120 operatori dei servizi di emergenza si sono ritrovati a Codogno per un’importante esercitazione che ha messo alla prova le loro abilità nel. Questa iniziativa coinvolge i protagonisti principali della Protezione civile e dei Vigili del fuoco della, offrendo opportunità pratiche e formative per affrontare in modo efficace situazioni di emergenza.Esercitazione diurbanistico: focus sullaL’esercitazione si è svolta su un periodo di quattro giorni, durante i quali medici, infermieri e tecnici della Areu hanno lavorato fianco a fianco con i Vigili del fuoco. Provenienti da diverse sedi, tra cui Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Como, i partecipanti hanno affrontato simulazioni di crollo. Questehanno fornito un prezioso addestramento nel recupero di persone intrappolate sotto le macerie, grazie anche all’utilizzo di unità cinofile che hanno abilitato tecniche di ricerca ulteriormente raffinate.