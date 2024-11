Gaeta.it - Afflusso di turisti al Mercatino di Natale di Bolzano: grande inaugurazione e attese positive

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildidiha aperto i battenti ieri sera, dando il via a una delle tradizioni piùdella stagione. Nonostante non ci siano ancora dati ufficiali sulla presenza di visitatori, il centro storico della città è stato letteralmente invaso dae residenti, affascinati dall’atmosfera natalizia e dalle numerose bancarelle. La direttrice dell’Azienda di soggiorno, Roberta Agosti, ha espresso entusiasmo riguardo l’affluenza, testimonianza di un inizio promettente per l’evento.Un’di successoL’apertura deldiè stata caratterizzata da una vivace partecipazione. Già dalla serata di, le strade disi sono animate di visitatori. “Siamo partiti bene, già ieri sera per l’, ma anche oggi nel primo giorno di apertura vera e propria”, ha affermato Roberta Agosti, sottolineando la risposta positiva del pubblico.