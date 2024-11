Inter-news.it - Acerbi e Frattesi in gruppo. Fiorentina-Inter nel mirino – Sky

L’si prepara alla sfida con la, prevista lunedì 1 novembre alle ore 18, potendo contare sugli importanti rientri indi Francescoe Davide.LA SITUAZIONE – Andrea Paventi ha indicato a Sky Sport il momento attuale dell’, in vista della, comunicando inoltre il recupero di Francescoe Davide: «L’ci arriva bene. Con una qualificazione in Champions League (agli ottavi di finale, ndr.) molto vicina, avendo dimostrato cinismo, equilibrio e solidità in difesa. Le prestazioni dei singoli possono crescere. Sicuramente Calhanoglu sarà della partita. Come Thuram, miglior marcatore dell’, che sta vivendo una stagione straordinaria. Proprio il difensore italiano, insieme al suo connazionale Davide, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni.