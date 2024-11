Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi: programma in chiaro Qualifiche Sprint GP Qatar 2024

Iniziaa Lusail il weekend del Gran Premio del, penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia con il formato, quindi i piloti avranno a disposizione una sola sessione di prove libere per poter prendere confidenza in vista della prima delle duepreviste nel corso del fine settimana.Si profila dunque un venerdì molto caldo al Lusail International Circuit, con laQualifying (ore 18.30 italiane, le 20.30 locali) che stabilirà la griglia di partenza della mini-gara del sabato. Il weekend entra quindi subito nel vivo con una sessione estremamente importante in vista dellaRace di domani, che assegna un massimo di 8 punti iridati.Sotto i riflettori della pista mediorientale (si corre in notturna) gli occhi saranno puntati in primis sulla sfida tra McLaren e Ferrari per la leadership nel Mondiale costruttori.