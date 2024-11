Sport.quotidiano.net - Valsa Group, un finale a spezzatino. In palio l’accesso alla Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà undi girone d’andata aquello che vedrà impegnata lanelle ultime due giornate contro Taranto e Milano ma che conoscerà anche molti anticipi dovuti all’imminente Mondiale per Club che coinvolgerà Trento e Civitanova. La penultima giornata, la prossima, ha già messo in cantiere una partita, quella Milano-Cisterna terminata 3-1 addirittura il 7 novembre. In anticipo al sabato si giocherà Piacenza-Grottazzolina (il 30 novembre, quindi) mentre il resto della giornata sarà regolare. Tutto scombussolato invece il calendario dell’ultima giornata, quella decisiva per le posizioni in vista della: Trento-Padova e Grottazzolina-Lube, infatti, sono state giocate ieri sera, Verona-Taranto sarà anticipata addirittura al venerdì 6 dicembre, soltanto tre partite si giocheranno ‘regolarmente’ domenica 8 dicembre, l’ultima alle 19 proprio Modena-Milano.