Iodonna.it - Un capo dalla raffinata tonalità marsala, perfetto per la stagione, e accessori neri per esaltare il tutto

La moda trasmette messaggi e Letizia di Spagna lo sa bene. La regina lo ha fatto anche in questa circostanza, svelando un look che non solo esprimeva eleganza, ma anche un profondo impegno sociale. Durante la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Oro al Merito delle Belle Arti, tenutasi a Siviglia il 27 novembre, la consorte di re Filippo VI ha scelto un abito che ha colpito per il suo equilibrio tra sobrietà e raffinatezza. Un abito che non è solo una dichiarazione di stile, ma anche un gesto di solidarietà verso la moda valenciana, gravemente colpita dalle recenti alluvioni. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Abito in maglia per Letizia di Spagna«Ha visto l’abito sul sito, ci ha chiamato e l’ha ordinato», raccontano da Míamoda, il negozio che ha fornito il vestito.