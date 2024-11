Sport.quotidiano.net - Tanti errori e pochi spunti. Posch sbaglia, la frittata è servita. Orsolini si spegne quasi subito. E anche Freuler stavolta si perde

Leggi su Sport.quotidiano.net

4,5 In difficoltà fin dall’inizio su Sahraoui: la combina grossissima al minuto 44’, quando tira una pallonata addosso a Beukema: prova a riscattarsi murando Mukau una prima volta, ma arriva il tap-in che taglia le gambe ai rossoblù. Spedisce fuori su corner il colpo di testa del possibile 1-1. Beukema 6 Non ha colpa sull’errore di, sebbene il suo rimpallo inneschi David. Ferma lo spauracchio del Lille un paio di volta e a tu per tu, con la solita solidità. Lucumi 6,5 E’ suo il primo storico gol del Bologna in Champions. David gli crea diversi grattacapi e siAlexsandro sul corner e fortunatamente il brasiliano sbatte sul palo. Ma cresce alla distanza e soprattutto trova la zampata di destro bruciando Meunier. Lykogiannis 5,5 Dal suo lato prima Sahraoui e poi Fernandez-Pardo fanno male.