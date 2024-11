Lanazione.it - Stasera X Factor. Ecco come votare i Punkcake

Arezzo, 28 novembre 2024 – È giovedì edi consueto da qualche mese a questa parte è la serata deisul palco dei Live di X2024. La band valdarnese è arrivata fino alle semifinali del noto show di Sky e questa sera salirà sul palco per un altra serata impegnativa di fronte ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.sul palco dell’XArena una prima manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi con archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima.