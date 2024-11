Scuolalink.it - Polo Universitario di Caivano: c’è la conferma della ministra Bernini, inaugurazione a Dicembre

Ladell’Università eRicerca, Anna Maria, ha annunciato che ildiè pronto per l’, prevista entro2024. L’annuncio, dato durante la “Settimana Italia-CinaScienza, Tecnologia, Innovazione” a Napoli,la volontà del Governo di investire sull’educazione e l’orientamento per contrastare la dispersione scolastica e offrire nuove opportunità formative nel territorio.di: un progetto strategico per l’educazione e l’orientamento Il nuovoè parte di un progetto ambizioso, finanziato con 6 milioni di euro, di cui: 5 milioni destinati alla realizzazione dell’immobile, già completato e pronto per accogliere gli studenti. 1 milione riservato all’orientamento scolastico e, un elemento chiave per ridurre la mortalità scolastica e guidare i giovani nella scelta del percorso formativo più adatto.