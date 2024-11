Formiche.net - Phisikk du role – Tra Tortora e Dreyfus, il caso Becciu e l’ombra di una predestinazione

In Europa sopravvivono 12 monarchie. Una sola tra queste assume la forma della monarchia assoluta, con un capo dello Stato che raggiunge il vertice supremo non per ius sanguinis, ma per elezione democratica, ispirata, però, dallo spirito divino.Questo Stato è il Vaticano. Come tutti gli Stati sovrani, anche il Vaticano è dotato di un proprio ordinamento giudiziario, con tribunali e propri procedimenti che, pur rispecchiando l’impalcatura del diritto laico, non riescono a sottrarsi totalmente dal contesto religioso e dall’esigenza di trasmutare la sentenza in un ammaestramento per i fedeli.Beninteso: anche in ambito laico la sanzione comminata al reo svolge una funzione monitoria verso la comunità oltre che punitiva nei confronti del colpevole. Ma nell’ecclesia, usa a comunicare attraverso parabole e testimonianze di Santi, se si può dire, quella funzione vale ancora di più.