Ilgiorno.it - Milano, si rompe un tubo dell’acqua: chiusa l’Anagrafe del Municipio 5 in viale Tibaldi

, 28 novembre 2024 –del5 in. Servizio sospeso fino a lunedì 2 dicembre «a causa della rottura di unportantecalda» fa sapere Natale Carapellese, presidente di5, che ha diffuso l’avviso anche sui social e sulle pagine Facebook delle social street di quartiere. «Tutti gli appuntamenti – aggiunge – sono stati ricalendarizzati pressocentrale e altre sedi». Nella struttura disono presenti più uffici comunali e servizi per i cittadini; la palazzina è anche sede del, «che resta aperto – fa sapere Carapellese –. Il problema tecnico riguarda solo il piano terra e». A disposizione degli utenti anche la biblioteca. Ieri è stato già attivato «l’ufficio centrale della manutenzione per il più rapido ripristino degli accessi».