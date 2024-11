Manchester City Rodri punta al rientro anticipato | Torno entro fine stagione

Leggi su Sportface.it

Se ilsta attraversando un momento molto complicato è anche per l’assenza di uno dei suoi pilastri principali, ovvero del Pallone d’Oro, che a inizioha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro contro l’Arsenal. Un infortunio che lo dovrebbe tenere fuori per tutta la, anche se lo spagnolo, intervenuto al podcast “The rest is football”, ha spiegato di voler provare a rientrare prima del previsto: “L’obiettivo è tornare in questa, credo che dal punto di vista della mentalità per me sia positivo non arrendermi e rinunciare alla. Non so quando, il mio obiettivo è rientrare in sei o sette mesi, ma saranno i fisioterapisti a decidere”.al: “” SportFace.