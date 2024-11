Unlimitednews.it - Ligabue incontra i giovani pazienti dell’Humanitas Cancer Center

ROZZANO (MILANO) (ITALPRESS) – Una carica di speranza, motivazione, fiducia firmata Luciano. Un pomeriggio speciale per ideldi Humanitas quella tenuta dal rocker emiliano che si è raccontato senza filtri, dagli inizi della sua carriera ai successi, senza tralasciare le sconfitte, fondamentali per crescere e imparare lungo il cammino. L’incontro è stato organizzato nell’ambito del progetto AYA (Adolescents and Young Adults), una delle prime esperienze in Italia dedicata aioncologici dai 16 ai 39 anni. Inaugurato nel 2018 neldi Humanitas, AYA accompagna ragazzi e ragazze assistendoli nelle difficoltà quotidiane, sia in ospedale che nella vita privata, familiare e scolastico-lavorativa. Il giovane colpito dal tumore viene aiutato a re-integrarsi nella quotidianità attraverso un sostegno psicologico e la partecipazione attiva a momenti di formazione, giornate sportive, attività di gruppo.