Latina istiga i tifosi della squadra opposta | la Polizia evita il peggio

, 28 novembre 2024- Ladi Stato diha avviato nuove misure per contrastare comportamenti violenti e pericolosi durante gli eventi sportivi. Nell’ambito di queste attività, sono stati emessi due provvedimenti di D.A.Spo, volti a prevenire situazioni di rischio per l’ordine pubblico.In particolare, le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di un uomo di 53 anni residente a, ritenuto potenzialmente pericoloso a causa di precedenti penali. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio e prevenzione, mirato a garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.Introdotta, dalDecreto Sicurezza bis, la misura rappresenta uno strumento di particolare efficacia in quanto amplia le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, consentendo al Questore l’adozione di una misura di prevenzione “atipica” nei confronti di quei soggetti che sebbene non abbiano tenuto condotte violente in contesti sportivi, sulla base di un giudizio probabilistico derivante dalla commissione di altri reati, appunto “fuori contesto”, potrebbero rendersene autori.