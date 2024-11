Formiche.net - La ricetta (politica) per tutelare il gioco legale. L’evento di Igt

Là, dove si allunga l’ombra dello stigma sul, si aprono praterie per quello il. Un’operazione culturale, dunque, tanto urgente quanto quella di dare un’organicità regolatoria all’impianto normativo che disciplina questa materia.Sono stati questi i focus su cui si è concentrato il seminario di ieri sera, a Capranichetta, organizzato in collaborazione tra Formiche e Igt, moderato dalla direttrice di Healthcare Policy, Alessandra Micelli.Alla base del ragionamento – che si inserisce in un contesto di diversi appuntamenti – c’è la ricerca svolta da Swg e presentata dal responsabile Riccardo Grassi.L’analisi, che ha coinvolto quattrocento giocatori abituali, si articola su diversi fronti. Ma il dato più lampante che emerge è la percentuale, pressoché esigua, dei cosiddetti “giocatori problematici”.