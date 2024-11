Calciomercato.it - Juve, Motta difende Koopmeiners e puntualizza: “Aston Villa come il Milan”

Le parole del tecnico dei bianconeri dopo il pareggio ottenuto a Birmingham nella quinta giornata di Champions League Secondo pari senza reti consecutivo per lantus dopo la gara di San Siro contro ilin campionato. I bianconeri lasciano Birmingham senza reti fatte né subite e salgono a otto punti in classifica.ntus, parla Thiago(LaPresse) – Calciomercato.itLa sfida con l’non era facile, soprattutto viste anche le tante assenze. A tal proposito Thiagoha parlato a ‘Prime Video’ illustrando le sue impressioni di quella che è stata la partita delPark: “La gara ci lascia un punto, una gara giocata con equilibrio, con interpreti diversi, ma con idee simili a quelle del. Abbiamo concesso poco e creato poco perché abbiamo giocato con grande equilibrio per fare in modo che l’non trovasse quello che cercava.