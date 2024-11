.com - Jovanotti torna in tv dopo due anni, ospite di Fazio a Che tempo che fa

in tvdi Fabiocol nuovo singolo Montecristo che anticipa l’album in uscita a gennaio 2025, prima della partenza del Palajova tourLorenzo, fra le personalità musicali in assoluto più amate in Italia,in tvin esclusiva a Cheche fa di Fabio, domenica 1 dicembre 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Il cantautore si esibirà live con Montecristo, singolo apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025 e la cui pubblicazione anticipa il Palajova tour in partenza dal 4 marzo, che segna il suo grande ritorno dal vivo nei palazzetti, con la maggior parte delle date già sold out.Montecristo, uscito venerdì 22 novembre e già in alta rotazione radiofonica, è la prima tappa del nuovo progetto discografico di, un percorso che rompe le regole e ridefinisce i suoi orizzonti musicali, con uno dei testi più profondi e introspettivi che ha scritto e la produzione di Dardust, autore anche della musica, che arricchisce il brano con arrangiamenti orchestrali da un lato e dall’altro suoni conranei e futuristi capaci di portare l’estetica del reggaeton in una nuova dimensione.