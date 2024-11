Tpi.it - Fedez e la battuta sul compagno di Chiara Ferragni: “Speriamo che a Natale mi arrivino in regalo delle gomme”

Leggi su Tpi.it

e lasuldiparla per la prima volta del nuovodi, Giovanni Tronchetti Provera, liquidando il tutto con una.Ospite del programma radiofonico La Zanzara, il rapper, incalzato dai conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ha affrontato diversi argomenti: dal rapporto con il capo ultrà del Milan arrestato Luca Lucci al confronti Vannacci-Schlein.Non poteva mancare, però, un accenno sull’ex moglie e la nuova relazione di quest’ultima. Il conduttore Giuseppe Cruciani, infatti, ha chiesto al rapper che effetto gli avesse fatto passare davanti all’edificio della Pirelli, che si trova proprio nei pressi della sede dove va in onda la trasmissione radiofonica.Il riferimento era ovviamente a Giovanni Tronchetti Provera, nuovodella sua ex.