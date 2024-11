Unlimitednews.it - Famiglie, metà della spesa se ne va in cibo, benzina e bollette

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Le spese “obbligate” sostenute mensilmente nel 2023 dalleitaliane hanno raggiunto i 1.191 euro, pari al 56 per cento del totale. Un’incidenza in calo rispetto al dato del 2022, ma decisamente superiore alle quote che si registravano primapandemia. E’ quanto riferisce l’Ufficio studiCGIA. Dopo il periodo del Covid e la crisi energetica che hanno caratterizzato il triennio 2020/2022, le spese “obbligate” si sono stabilizzate su soglie più elevate. A causa anche del forte aumento dell’inflazione econseguente erosione degli stipendi che si sono verificati in questi anni, moltesono state costrette a concentrare gli acquisti in particolare per “vivere” e per recarsi nei luoghi di lavoro. Scomponendo i 1.191 euro dimensile obbligata, 526 sono riconducibili all’acquisto di beni alimentari e bevande analcoliche, 374 per la manutenzionecasa,e spese condominiali e 291 per i trasporti.