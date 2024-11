Puntomagazine.it - Falco (commercialisti): “Innovare gli studi professionali per attrarre le nuove generazioni”

Leggi su Puntomagazine.it

Impatto delletecnologie sugli: l’Ugdcec Napoli Nord presenta i risultati della Ricerca con un focus specifico suglidella CampaniaAVERSA – “Riteniamo che una maggiore digitalizzazione dei nostrisia oggi un’attività non più procrastinabile e che possa rappresentare un elemento decisivo anche perverso la nostra professione leche vedono le attività tradizionali del dottore commercialista ormai molto lontane dalle loro vocazioni naturali. Lo ha affermato Giancarlo, presidente dell’Ugdcec di Napoli Nord, nel corso dell’evento in cui i giovanidi Napoli Nord hanno presentato i risultati della Ricerca 2023/24 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico Milano a cui hanno contribuito con altri partner ed associazioni, con un focus specifico sui risultati emersi per glidella Campania.