Doppietta Mazzoni-Rolfini nel trofeo ’Città di Ferrara’

Sulle corsie della bocciofila La Ferrarese sono andate in scena due manifestazioni di livello nazionale, una agonistica senior e una paralimpica, con una partecipazione complessiva di quasi 300 atleti provenienti da 8 regioni. L’ultima, in ordine cronologico, si è disputata domenica scorsa e ha visto al via 220 atleti: il G.P. Città di Ferrara, giunto alla ventesima edizione, con 40 giocatori nella gara alto livello riservata alla categoria A e 180 in quella nazionale sport per tutti BCD. Al via alcuni tra i migliori talenti italiani in entrambe le gare, con la partecipazione del campione mondiale Jacopo Frisoni. A spuntarla, nella gara di alto livello per la categoria A, dopo anni di assenza dal primo gradino del podio nazionale, è stato Andrea, giocatore di casa nato e cresciuto boccisticamente tra le mura della società organizzatrice.