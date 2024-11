Formiche.net - Così l’India punta sui sottomarini nucleari per contrastare la Cina

vuole entrare a far parte del club delle grandi potenze e per farlosulle capacità militari strategiche. Nuova Delhi sta ultimando la costruzione di una nuova base navale nel golfo del Bengala, la quale avrà il compito di ospitare la futura flotta dimissilistici(Ssbn) del. Si stima che la base di Varsha, dal nome dell’omonimo programma militare, potrà accogliere fino a 12 Ssbn e servirà anche per alleggerire lo stress sugli altri due porti di Visakhapatnam e Mumbai. Con la sua posizione strategica, prospiciente al golfo bengalese e alle rotte marittime indo-pacifiche, la base rafforzerà le prerogative militari indiane nella regione e permetterà a Nuova Delhi di consolidare la sua presenza nell’oceano Indiano. Il golfo del Bengala risulta fondamentale per controllare i traffici commerciali che passano dallo stretto di Malacca e che costituiscono il 30% del volume globale dei beni che transitano via mare.