Carlo Conti glissa sul Codacons e rivela | A Sanremo 2025 non si canterà di guerra o immigrazione

Cambio della guardia e, a quanto pare, cambio di rotta perha raccolto il testimone da Amadeus al termine del suo mandato quinquennale come direttore artistico, e sembra voler diversificare il suo Festival, rispetto a quelli condotti dal predecessore. Durante il podcast Pezzi: dentro la musica, il conduttore toscano hato che, almeno per quest’anno, i brani in gara non tratteranno temi sociali e di attualità. «Quello che mi piace», è la considerazione del conduttore, «quello che è arrivato dai cantautori non è più un macromondo, cioè non vanno a parlare dell’o della, ma si ritorna un po’ a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. È molto intimo». Un deciso cambiamento, se consideriamo che, nell’ultima edizione, diversi artisti si sono confrontati con argomenti di un certo peso, da Dargen D’Amico e la sua Onda Alta a Ghali, con Casa Mia, passando anche per la Tuta Gold di Mahmood.