Lanotiziagiornale.it - Bombe e tank israeliani colpiscono in Libano, la tregua tra Hezbollah e Netanyahu appesa a un filo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che lainsia molto fragile è facile immaginarlo. Non sorprende, quindi, che a sole 24 ore dall’inizio del cessate il fuoco — che dovrebbe durare sessanta giorni e prevede il divieto di condurre “operazioni militari offensive” — si siano già verificati i primi ‘incidenti’. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tali attacchi non portano la firma di, bensì quella dell’esercito israeliano (Idf).Secondo i media libanesi, le forze armate di Benjamin— che per il momento non hanato l’accaduto — avrebbero lanciato un attacco con droni sul villaggio di Markaba, nel sud del Paese, causando almeno due feriti. Inoltre, alcuni carri armatiavrebbero colpito la stessa città e altre due località lungo il confine: Wazzabu e Kfarchouba. La tensione e la delicatezza della situazione nel Paese mediorientale emergono chiaramente dalle dichiarazioni del primo ministro di Tel Aviv e del ministro della Difesa, Israel Katz.