Ilrestodelcarlino.it - Ancaranese, qualcosa si muove. Già partiti i lavori sul ponte

Sonoin anticipo isuldell’per l’installazione dell’impianto semaforico, che permetterà di arrivare nel territorio Piceno agli abitanti del vicino Abruzzo. La chiusura delin mattoni, infatti aveva interrotto l’accesso dall’Abruzzo al Piceno. Le Province rispetto ai tempi previsti del 2 dicembre, hanno dato un’accelerata, la ditta incaricata dalla Provincia di Teramo ha avviato iper la sistemazione stradale delin cemento armato della provinciale 3. Da ieri mattina sui due lati dell’infrastruttura, sono entrati in azione gli escavatori per realizzare le canalizzazioni previste sulla piattaforma stradale e sono, inoltre, in corso le attività di cantiere volte a consentire l’inversione del senso di marcia. Sul posto, per un sopralluogo, si è recato il presidente della Provincia Sergio Loggi accompagnato dalla polizia provinciale.