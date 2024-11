Iodonna.it - «"Amici"? Non me lo sono goduta. Avevo un elettrocardiogramma di emozioni: andavo al picco massimo e poi giù negli abissi»

Alessandra Amoroso oggi è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Il suo percorso è iniziato nel 2009 grazie alla vittoria di, il talent condotto da Maria De Filippi. E, a This is me, insieme a Silvia Toffanin ha ripercorso la sua esperienza nella scuola. Ricordando la grande vicinanza di Maria De Filippi: «Senza di lei non sarei qui». Sanremo 2024, Alessandra Amoroso in lacrime: «Investita da una valanga d’odio» X Leggi anche › Stasera, nella seconda puntata di “This is me”, arrivano Annalisa, Alessandra Amoroso e Anbeta Toromani Alessandra Amoroso a This is meAlessandra Amoroso è stata tra i protagonisti della puntata di This is me andata in onda il 27 novembre.