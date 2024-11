Lanazione.it - Accusato di omicidio si uccide gettandosi dalla finestra dell’ospedale

Perugia, 28 novembre 2024 – Cristian Francu, il 51enne di origine rumenadell’di Marielle Goethe, la donna tedesca di 71 anni trovata senza vita nella casa in via Sfrilli il 1 dicembre 2022, si è ucciso ieri serada unaSanta Maria della Misericordia di Perugia dove era ricoverato in regime di arresti domiciliari. L’uomo era indagato per l’di Marielle Soethe, sua vicina di casa, trovata morta nella sua abitazione a Pistrino, frazione del comune di Citerna. Per quel terribile, venne Francu arrestato dopo lunghe indagini condotte dai carabinieri anche con il supporto dei Ris. La donna, di origine tedesca, venne stuprata e uccisa nella sua casa in via Sfrilli dove il suo cadavere fu ritrovato il primo dicembre del 2022.