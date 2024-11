Laprimapagina.it - A Trevi Fare Natale gli ingredienti della tradizione

Nel periodo dell’Avvento, in preparazione del2024, il borgo umbro di(Pg) ospiterà per tre domeniche consecutive, nelle date dell’8, 15 e 22 dicembre 2024, la prima edizione di “. Gli”, con la proposta di una serie di laboratori “per costruire ilinsieme” all’insegna delle tradizioni enogastronomiche del territorio e delle ricette tipichefesta, ma anche dell’artigianalità e delle regole da seguire per l’allestimentotavola natalizia e per l’addobbocasa.Nelle tre domeniche in cui si articolerà la manifestazione, le quattro stanze a volta dello storico Palazzo Lucarini, che normalmente ospitano la Taverna del Terziere del Castello, posto nella parte sommitale del centro storico di, si trasformeranno nelle stanze“Casa del”: la Stanza del, la Stanza dei Biscotti, la StanzaSorpresa e la Stanza del Babbo; si accenderanno i riflettori sulla parte più alta del borgo di, con la piazza del Duomo dove si terrà un piccolo mercatino disulle note di All Vinyl Holiday Music Selection by Joe Rehmer, Happy Merry Christmas.