A Salerno, per Natale, concerti jazz e fiabe per bambini

Inizia il conto alla rovescia per l’accensione di Luci d’Artista e, con essa, la rassegna di eventi in città.in Luce eper Luci d’Artista nascono da un’idea di Confcommercio Campania , grazie al coinvolgimento del Comune di, con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio di. Da dicembre a gennaio, sono tanti gli appuntamenti nel calendario delle due iniziative. Tre giovedì per tre, dedicati agli appassionati della buona musica che potranno darsi appuntamento in Piazza Portanova: ricco il cartellone della decima edizione del festivalin Luce, con la direzione artistica di Stefano Giuliano, in collaborazione con Sofy Music. Si parte il 5 dicembre con Groove At Home, il giovanissimo progetto che si prefigge di riprodurre e riarrangiare in chiave funk-soul i migliori brani del panorama italiano ed internazionale.