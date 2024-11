Metropolitanmagazine.it - Wicked, le voci sulla disparità salariale sono false, afferma Universal

Le star diAriana Grande e Cynthia Erivo hanno ricevuto la stessa cifra per aver recitato nel musical cinematografico. Questo quanto dichiarato daPictures in una rara dichiarazione su una questione del genere, per dissipare leonline sulle discrepanze di stipendio. Nel fine settimanacircolatesui compensi di Ariana Grande ed Cynthia Erivo per il loro lavoro in, mentre testate come il New York Post hanno riportatozioni da parte di utenti di TikTok e Reddit secondo cui Ariana Grande avrebbe guadagnato 15 milioni di dollari per interpretare Glinda, mentre Cynthia Erivo avrebbe ricevuto 1 milione di dollari per interpretare Elphaba. “I resocontidi retribuzione tra Cynthia e Arianacompletamente falsi e basati suinfondate su Internet“, hato un portavoce dellain una dichiarazione.