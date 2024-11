Oasport.it - Volley femminile, Scandicci firma la terza vittoria in Champions League: Antropova galattica contro il Bielsko Biala

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilper 3-0 (25-22; 25-22; 25-23) e ha infilato laconsecutiva nelladi. Le vice campionesse d’Italia si sono imposte nell’intenso sdirettola quotata compagine polacca, espugnando la Hala Sidowiskowo Sportowa in un’ora e diciannove minuti di gioco davanti a 2700 spettatori.Le ragazze di coach Marco Gaspari si sono così issate in solitaria al comando della classifica del gruppo E con tre successi e nove punti, davanti al(un’affermazione e tre punti) e al Voluntari (unae tre punti, ma più tardi ospiteranno il fanalino di coda Stoccarda). Il cammino della Savino Del Bene è per ora immacolato, prossimo appuntamento mercoledì 11 dicembreStoccarda.La formazione toscana ha così compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le cinque seconde e la migliordisputeranno un playoff).