Radio Goal – Il Napoli ha cominciato un percorso nuovo Lukaku non espulso? Troppo rancore ma…

Carratelli: leggo di inchieste giornalistiche sul perchè non sia stato, vedo, ma forse vedere illì in alto disturba tutti, soprattutto l’InterBrambati, Marino, Pazienza, Capuano, Rastelli, Carratelli, Benedetti, Dossena, e Alvino hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: “Sinceramente così alto in classifica ilnon me l’aspettavo, anche se devo dire che Antonio Conte quando arriva in una squadra la rivoluziona, è un tecnico che vuole vincere e quando arriva cerca immediatamente di trasferire ai giocatori ed all’ambiente una positività ed una consapevolezza incredibile.