Presidente FIGC Alvino si ribella | No a Del Piero propongo un ex Napoli

Carlosi è “to” al nome di Alex Delcome possibiledella: proposti altri tre nomi.In questi giorni, si sta parlando davvero tanto delle elezioni per il nuovodella. Ci sarebbe infatti l’idea all’interno di alcuni membri e società della federazione di supportare un nome di assoluto rilievo nel mondo del calcio per evitare una rielezione di Gravina. Il nome che era stato fatto era quello di Alex Del: sarebbe l’ex capitano della Juve il sogno di diverse componenti all’interno del calcio italiano.Fra i sostenitori dell’ipotesi Del, ci sarebbe anche ildelAurelio De Laurentiis, che a detta di qualche rumor, si sarebbe anche messo in contatto con lui. Anche il patron della Lazio Claudio Lotito sembrerebbe fra i favorevoli a quest’ipotesi.