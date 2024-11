Lanotiziagiornale.it - Non solo il Canone Rai, Meloni in ostaggio dei suoi vicepremier: la rissa continua tra Tajani e Salvini logora il governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le crepe si allargano, e stavolta i rattoppi sembrano finiti. La guerra fredda tra Lega e Forza Italia, sottoprodotto del centrodestra “unito” da Giorgia, arriva al capitolo Rai e prende le sembianze di un regolamento di conti. Lo spettacolo è andato in scena in commissione Bilancio al Senato, dove i due senatori azzurri Dario Damiani e Claudio Lotito hanno votato insieme alle opposizioni contro l’emendamento leghista per prorogare la riduzione delRai da 90 a 70 euro. Risultato:sotto, 12 voti contro 10. Non bastava il parere favorevole dell’esecutivo per salvare la faccia, anzi. È l’ennesima dimostrazione che le divisioni, in questa maggioranza, non sono eccezioni, ma la regola.vs., dalla Rai a Mediaset: gli interessi che dividonoLa retorica di Matteosi ripete: “Abbassare ilè una battaglia del centrodestra, peccato che Forza Italia non ci stia.