Malattie di Crohn e colite ulcerosa, le difficoltà e le richieste di chi va a scuola

Discriminazione, solitudine, vergogna. I giovani coninfiammatorie croniche intestinali affrontano ogni giorno una dura vita scolastica. Su un campione di 362 giovani pazienti, un quarto di loro è stato preso in giro almeno una volta e/o è stato vittima diretta di bullismo a causa della propria patologia.Tra i principali motivi di disagio l’imbarazzo nell’usare i bagni scolastici, il cui accesso incondizionato è garantito solo per la metà degli intervistati, nonostante il 79% abbia comunicato ad almeno una persona ala sua patologia. Fondamentale appare reagire a questa situazione. Come? Tra le proposte ci sono percorsi di formazione per gli insegnanti, piani educativi personalizzati che garantiscano il supporto a chi deve affrontare frequenti assenze o limitazioni e campagne anti-bullismo, che coinvolgano studenti e famiglie per promuovere empatia e inclusione.