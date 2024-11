Lo studio | nell’antico Egitto si drogavano pesante

Leggi su Dayitalianews.com

La droga oggi è considerata una piaga della nostra società, eppure ha origini molto più antiche di quello che possiamo immaginare. Secondo una ricerca della university of South Florida, gli antichi Egizi facevano uso di alcol e sostanze stupefacenti oltre 2000 anni fa. La prova sarebbe contenuta in una tazza, che ha più di 2000 anni, utilizzata probabilmente per un rituale magico, al cui interno sono state trovate tracce di sostanze psicotrope, alcol e fluidi corporei, un sorta di cocktail da bere forse durante un rituale legato alla gravidanza e alla fertilità.Alcol e droghe anche: ora ci sono le proveIl professor Davide Tanasi, dell’Università del South Florida, ha pubblicato la sua scoperta sulla rivista Scientific Reports che si basa per l’appunto sull’analisi effettuata su una tazza, donata nel 1984 al Tampa Museu of Art e decorata con l’immagini di Bes, dio associato alla fertilità e ai riti magici.