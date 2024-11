Metropolitanmagazine.it - Le uscite di Dicembre su Netflix

Leggi su Metropolitanmagazine.it

il Natale è alla porte e questolo sa bene quindi non mancheranno di certo film a tema. Se non amate il periodo natalizio non temete, la piattaforma farà uscire serie tv e film che soddisferanno tutti i gusti! Ecco quindi quali sono le nuoveper il mese didi! Oltre alle nuoveci saranno anche dei ritorni. Qui citiamo quello che sicuramente sarà più apprezzato: dal 14sulla piattaforma sarà disponibile l’intera saga di Harry Potter!Ecco le nuovedidiSquid Game – Photo Credits it.ign.com4: That Christmas (film)4: The Only Girl in the Orchestra: la storia di Orin O’Brien (docufilm)4: Churchill in guerra (docuserie)4: Il treno dei bambini (film)4: L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai, stagione 3 (reality)4: The Only Girl in the Orchestra: la storia di Orin O’Brien (docufilm)4: Tomorrow and I (miniserie)5: Black Doves (serie tv)5: BEASTARS, stagione 3 prima parte (serie anime)5: Jentry Chau contro il regno dei demoni (serie animata)6: Una mamma senza freni (film)6: Storia di Maria (film)6: Echoes of the Past (serie tv)7: A Nonsense Christmas (docufilm)10: Polo (docuserie)10: Jamie Foxx: What Had Happened Was.