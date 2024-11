Secoloditalia.it - La sindaca di Amsterdam vieta la trasferta ai tifosi laziali: sono antisemiti. E scoppia il caso politico

ta ailadel prossimo 12 dicembre adper la partita di Europa League con l’Ajax. Lo ha deciso ladiFemke Halsema, con l’appoggio di questore e capo della Procura. Ed è subito polemica per motivazione che appaiono più politiche che di sicurezza. “Troppo alto il rischio di disordini con estremisti di destra, lo zoccolo duro del tifo biancoceleste è noto per il simbolismo fascista e le espressioni antisemite e razziste”. Insomma ibiancocelesti sarebbero una minaccia per l’ordine pubblico per un profilo antisemita e razzista.laaiitaliani per la parita con l’AjaxUna decisione grave, non sostenuta dall’Ajax che pure ha una forte rappresentanza ebraica. Corrono alla mente i recenti incidenti traolandesi e quelli israeliani del Maccabi, che hanno certamente inquinato il match con violenze inaudite tra le due tifoserie.