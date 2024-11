Imprese Confartigianato | guerra Ucraina costata 1551 mld ad aziende italiane

Leggi su Ildenaro.it

Il conflitto russo-ucraino, dal 2022 ad oggi, e costato alle155,1 miliardi di euro. Ai 13,4 miliardi di mancate esportazioni verso Russia esi sommano la perdita di 18,4 miliardi di esportazioni verso la Germania, 78,9 miliardi di maggiori costi per l’acquisto di energia dall’estero e 44,3 miliardi di maggiori oneri finanziari a causa dell’aumento dei tassi d’interesse per contrastare la riduzione. In prospettiva, il protrarsi della crisi in Medio Oriente potrebbe determinare uno shock sui prezzi energetici con un impatto recessivo sul PIL dell’Italia per 18,8 miliardi di euro nel biennio 2025-2026. L’impatto economico dei conflitti in corso e calcolato nel rapporto dell’Ufficio studi dipresentato oggi all’Assemblea della Confederazione e che fotografa oneri e ostacoli sulle, in particolare sui 4,6 milioni di piccoleche danno lavoro a 11 ,4 milioni di addetti.