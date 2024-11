Gaeta.it - Il prosciutto di Parma abbraccia la transizione ecologica con un nuovo software innovativo

Facebook WhatsAppTwitter La crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale coinvolge anche il celebredi, che avvia una nuova fase di responsabilità attraverso un drastico miglioramento delle sue pratiche produttive. In un recente incontro a Milano, il Consorzio deldiha svelato un progetto in collaborazione con l’Università Politecnica di Milano, Enersem e Csqa, mirato a ottimizzare l’intero ciclo produttivo e a ridurre l’improntadel prodotto. Questo sforzo si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative europee, come il Green Deal, per affrontare le sfide di un mercato in rapido cambiamento.La sostenibilità al centro della produzioneAlessandro Utini, presidente del Consorzio deldi, ha messo in evidenza l’importanza di un prodotto d’eccellenza non solo in termini di qualità organolettiche, ma anche di coerenza con le necessità ambientali.