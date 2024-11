Gaeta.it - Il presepe dei fondaci: un’istantanea della Napoli del XIX secolo in mostra a Santa Marta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un angolo di, la“La Poesia delnapoletano” accoglie visitatori con un’opera unica: il “dei”. Questa installazione è un’esplorazionevita sociale e culturale dirisalente al 1889, ispirata dall’importante scrittrice Matilde Serao. Ospitata nella chiesa di, laè un’opportunità straordinaria per immergersi nella storiacittà attraverso un eccellente esempio di arte presepiale.Matilde Serao e il suo mondoMatilde Serao, figura emblematica dell’intellighentia napoletana, è al centro di quest’opera. La scrittrice, nota per i suoi raccontivita quotidiana e le sue acute osservazioni sulla società, è rappresentata accanto a icone artistiche e intellettuali dell’epoca. Vincenzo Nicolella, responsabile dell’Associazione Presepistica Napoletana, sottolinea come l’allestimento non solo celebri Serao, ma anche altre personalità significative come Roberto Bracco, Ferdinando Russo e Salvatore Di Giacomo.