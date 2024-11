Puntomagazine.it - Il Pizzaiolo Gino Sorbillo e il Maestro presepaio Marco Ferrigno protagonisti del presepe di Antonio Cafiero

Leggi su Puntomagazine.it

Un bellissimoche raffigura una semplice scena che vede come protagonistaDi personaggi in terracotta, dai volti più o meno noti, negli anni ne ha realizzati davvero tanti. Stavolta, però, a finire sulè stato lui:con bottega storica nel cuore di San Gregorio Armeno (Napoli).A creare, per l’occasione la sua gustosa statuetta, plasmata in cioccolato e zucchero, il pasticciere sorrentino delle celebrity, che sul suo stuzzicante– del peso di oltre 70 chili – ha posizionato anche sé stesso e il notopartenopeo,. Uno scenario insolito, con tanto di antico campanile sullo sfondo, che vede il primo, tra le sue creature, suggestive Natività e alberelli illuminati;, nella sua pizzeria eaccanto al carrettino col quale il padre girava per le vie di Sorrento intorno agli anni Quaranta dispensando gelati e castagnacci.