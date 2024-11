Napolipiu.com - “Il Napoli ha un giocatore favoloso” Dossena innamorato di un azzurro

L’ex calciatore ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del centrocampista scozzese e della prossima sfida contro il Torino.Giuseppesi è espresso con grande entusiasmo sul centrocampista scozzese deldurante il programma Radio Goal in onda su Kiss Kiss: “McTominay mi piace tantissimo, per me è un interno che attacca gli spazi. Poi dà una grande mano alla squadra, è undi prestigio, unmoderno, è una risorsa enorme per il”.Sulla sfida contro il Torino, l’ex calciatore ha evidenziato: “Sarà una partita dove c’è una squadra che ha un’identità precisa che è il, mentre il Toro l’ha persa. Con l’infortunio di Zapata i granata hanno perso molto ed ora devono fare un altro tipo di partita, hanno perso un riferimento importante in attacco.