Gratteri elogia il governo Meloni sul no alle droghe e sul 41-bis intoccabile. "Non cambieranno mai idea"

“In questodue cose non possono succedere, non succederanno: la prima è la riforma del 41bis, e un’altra cosa che non passerà mai è la legalizzazione delleleggere, anche perché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri c’è Mantovano che è da sempre contrario”. Suona come un complimento, o anche qualcosa in più, questa frase del Procuratore di Napoli, Nicola, rispondendo a ‘Ping pong’ su Radio1 Rai.e le: un no che coincide con quello della destra“Sulla legalizzazione delleleggere – ha dettointervenendo in radio a ‘Ping Pong’ – sono assolutamente contrario. Non è vero come dicono quelli che la vogliono legalizzare che la vendita di stupefacenti in farmacia sarebbe un deterrente perché i ragazzi andrebbero comunque dagli spacciatori, anche per beneficiare di prezzi più bassi.