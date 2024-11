Dazi, perché sul Paese che ne è colpito esercitano sempre un'influenza economica negativa

Leggi su Ildenaro.it

Si deve andare indietro nel tempo il più possibile per provare a capire come quella imposta, ilo, sia nata e come faccia a durare pressoché tal quale ancora oggi. Attualmente è classificato tra le imposte indirette, ovvero quelle che colpiscono il reddito di ciascun contribuente a ogni stadio della sua formazione. A seconda del bene o del servizio che sono soggetti a tale tassazione, apportano alche ne èin ogni caso. Causano così danni diffusi di diverso genere. Attualmente essi sono applicati solo su transazioni internazionali, ma quando furono introdotti, molti secoli prima dell’era cristiana, colpivano le merci anche nel corso della lavorazione in loco, se esse fossero state realizzata da più di un operatore.chè ciascuno di essi operi per proprio conto.