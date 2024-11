Ilfattoquotidiano.it - Black Friday 2024: le migliori offerte per viaggi, hotel, voli, crociere e gift box da acquistare adesso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il, “il venerdì nero” dello shopping, è nato negli Stati Uniti ed è diventato una corsa all’affare mondiale, ma anche un ottimo momento per prenotare uno: compagnie aeree, tour operator epropongono grossi sconti di cui approfittare per partire e organizzare weekend in Italia e all’estero. Lesi possonoper tutta la settimana dele le promozioni riguardano tutte le destinazioni. Si possono prenotare ora per partire e molte proseguiranno fino ai primi giorni di dicembre. Ecco alcune tra le proposte più interessanti per ideldi quest’anno, tra biglietti e pacchetti vacanza da regalarsi o anche da regalare per Natale.DA SOGNO SCONTATISSIMENorwegian Cruise Line invita gli ospiti a bordo annunciando oltre 400 nuovi itinerari per la sua stagione autunno-inverno 2026/27 durante il, per vacanze da sogno.