Bambino scrive a Babbo Natale portami una nuova protesi | l’avrà con l’anno nuovo

Samuel, unveneto di sei anni, ha fatto una richiesta molto speciale nella sua letterina a: «una». Un desiderio quello del piccolo che si incrocia con la stretta attualità: le piogge di ottobre in Emilia-Romagna hanno infatti allagato il CentroInail a Vigorso di Budrio (Bologna) che crea gli strumenti. ComeIl Resto del Carlino, che ha riportato la storia, il centro riaprirà a gennaio e allora Samuel avrà la suaperché è stato inserito in lista.La storia di Samuel«Ero ancora nella pancia», il piccolo inizia così il racconto della sua storia. Nella letterina spiega che quando era ancora in grembo alla sua mamma gli venne diagnosticata una grave patologia che aveva colpito uno dei suoi femori. Le cure iniziarono ancora prima del parto a Vicenza: i genitori andarono all’ospedale di Verona e poi all’ospedale Gaslini di Genova.