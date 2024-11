Aston Villa-Juventus oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi, match valido per la quinta giornata della fase campionato di/2025. I bianconeri sono in flessione nelle ultime due sfide: dopo le prime due vittorie infatti sono arrivati una sconfitta interna contro lo Stoccarda e uno scialbo pari a reti bianche in Francia contro il Lille. A Birmingham serve cambiare rotta e tornare a fare punti per non perdere il treno delle prime della classe. Ins però sono in recupero, con una sola lunghezza di distanza dalla Juve e venderanno perciò cara la pelle.SEGUI IL LIVE, come seguire il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 novembre alle ore 14.00; non vi sono ancora notizie sullatelevisiva, ma non è escluso che escano novità a riguardo nelle ore a ridosso del match.