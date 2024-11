Ilgiorno.it - Addetti ufficio personale. Contabile in campo fiscale

Addetta/o senior, 1 posto Sede di lavoro: Corsico. Codice offerta Afolmet: 87707 Contratto: tempo determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa per società produzione, lavorazione e commercializzazione materiale isolante e prodotti affini per l’edilizia, l’industria e l’agricoltura si occuperà di tutte le attività inerenti l’/risorse umane di una società di una trentina di dipendenti. Retribuzione: Ral 35mila/40mila euro + ticket restaurant da 8 euro.per studio consulenza, 1 posto Sede di lavoro: Corsico. Codice offerta Afolmet: 88202 Contratto: determinato finalizzato all’assunzione, orario full time 40 ore. La risorsa si dovrà occupare della gestione della contabilità di imprese e professionisti, sia in regime ordinario che semplificato; inserimento dati fiscali e contabili su sofware Datev Koinos; inserimento dati su Excel per rendicontazione verso amministrazione pubblica dei servizi erogati.